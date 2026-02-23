Morta in incidente arrestato il marito

Ciro Caliendo ha causato la morte della moglie Lucia Salcone e ha poi cercato di coprire l'omicidio simulando un incidente stradale. La polizia ha arrestato Caliendo dopo aver scoperto prove che collegano il suo comportamento alla tragedia avvenuta nel Foggiano. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dell'uomo e analizzato i danni alla vettura, rivelando che il sinistro era stato pianificato. La vicenda si è svolta nel 2024 e ha suscitato grande clamore nella zona.

8.07 Avrebbe ucciso la moglie e poi simulato un incidente stradale, nel Foggiano. E' stato arrestato Ciro Caliendo, indagato per omicidio già dalle settimane successive alla morte della 47enne Lucia Salcone, nel 2024. Il 48enne è accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie e da stamattina è in carcere. L'auto su cui la donna viaggiava insieme al marito, lungo una strada provinciale nelle campagne di San Severo, era andata a fuoco e il corpo fu trovato carbonizzato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Lucia Salcone morta in un incidente mesi fa, arrestato il marito: “L’ha uccisa, poi ha simulato lo schianto”Ciro Caliendo ha preso la decisione di uccidere sua moglie, Lucia Salcone, e ha poi falsificato la scena dell’incidente.

Morta in incidente stradale nel Foggiano, arrestato marito per omicidio premeditato

