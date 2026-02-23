Moore Threads svela il laptop AIBook con chip da 12 core e 50 TOPS
Moore Threads presenta il nuovo laptop AIBook, dotato di un chip con 12 core e 50 TOPS, grazie alla crescente domanda di potenza AI. La società cinese, nota per le sue GPU, ha deciso di entrare nel mercato dei processori con il SoC ARM Yangtze, installato nel device. Il dispositivo include anche un display di alta qualità, pensato per utenti che cercano prestazioni avanzate. La presentazione di questo modello segna un passo importante per l’azienda nel settore tecnologico.
Il chip che punta all’AI: 12 core, 50 TOPS e un display da sogno. Moore Threads, azienda cinese nota per le sue GPU, fa il suo ingresso ufficiale nel mercato dei processori con il lancio del SoC ARM Yangtze, integrato nel laptop MTT AIBook. Questo dispositivo rappresenta un passo significativo per il produttore cinese verso il segmento degli AI PC, con un chip che promette prestazioni interessanti nel campo dell’intelligenza artificiale. Al cuore del sistema batte il processore MT1000, un SoC ARMv8 a 12 core con una frequenza base di 2,65 GHz. Il chip integra una GPU basata sull’architettura proprietaria MUSA e una NPU multi-core capace di erogare fino a 50 TOPS in INT8, un valore in linea con le attuali soluzioni dedicate all’elaborazione AI in ambito client. 🔗 Leggi su Ameve.eu
