Montesarchio bloccata | bilancio senza futuro progetti inesistenti
Montesarchio si ferma a causa del rifiuto dell’opposizione di approvare il bilancio comunale, evidenziando una mancanza di progetti concreti. La decisione mette in crisi le future iniziative del paese, già frenate da anni di amministrazione senza una pianificazione chiara. La città si trova ora in una fase di stallo, con i cittadini che attendono risposte concrete per il rilancio locale. La situazione resta sotto osservazione.
Montesarchio è a un bivio. L’opposizione ha bocciato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio comunale, denunciando una mancanza di visione strategica dopo tre anni di amministrazione. Il Consiglio comunale del 19 febbraio ha la minoranza votare contro i documenti contabili, evidenziando l’assenza di progetti innovativi e la dipendenza da iniziative del passato. La critica principale riguarda la capacità progettuale del Comune, spesso insufficiente per accedere a bandi regionali e nazionali. Un bilancio prudente, ma senza futuro. La minoranza consiliare ha sottolineato che, nonostante le promesse, non ci sono progetti esecutivi e cantierabili pronti per i prossimi bandi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Dup e bilancio, ‘Futuro per Montesarchio’: “Dopo tre anni ancora nessuna svolta”Il gruppo ‘Futuro per Montesarchio’ denuncia che, dopo tre anni, non ci sono progressi sul fronte del Dup e del bilancio comunale.
Montesarchio, il bilancio di fine anno dell’amministrazione comunaleIl bilancio di fine anno del Comune di Montesarchio riflette un periodo di consolidamento e rilancio dell’amministrazione, con un focus sulla programmazione, sulla realizzazione di interventi strategici e sulla promozione dello sviluppo sostenibile.
