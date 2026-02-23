Montesarchio bloccata | bilancio senza futuro progetti inesistenti

Montesarchio è a un bivio. L’opposizione ha bocciato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio comunale, denunciando una mancanza di visione strategica dopo tre anni di amministrazione. Il Consiglio comunale del 19 febbraio ha la minoranza votare contro i documenti contabili, evidenziando l’assenza di progetti innovativi e la dipendenza da iniziative del passato. La critica principale riguarda la capacità progettuale del Comune, spesso insufficiente per accedere a bandi regionali e nazionali. Un bilancio prudente, ma senza futuro. La minoranza consiliare ha sottolineato che, nonostante le promesse, non ci sono progetti esecutivi e cantierabili pronti per i prossimi bandi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

