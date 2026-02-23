Montelago Celtic Festival | Eluveitie e Rhapsody of Fire in concerto

Eluveitie e Rhapsody of Fire si esibiranno al Montelago Celtic Festival di Serravalle di Chienti, innescando grande entusiasmo tra i fan. La causa di questa attesa è la prova di forza delle due band, che portano sul palco nuovi brani e scenografie impressionanti. Gli organizzatori hanno confermato che l’evento vedrà anche momenti di coinvolgimento diretto del pubblico, rendendo l’appuntamento unico nel suo genere. La scelta di questa location valorizza l’atmosfera musicale e culturale della manifestazione.

Il Montelago Celtic Festival di Serravalle di Chienti, nelle Marche, si prepara a diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica celtica e non solo. Tra le ultime aggiunte alla line-up spiccano gli Eluveitie, i Rhapsody of Fire e Steve’n’Seagulls, che si esibiranno rispettivamente il 5 e l’8 agosto. La scelta di includere questi artisti internazionali riflette la volontà degli organizzatori di offrire un’esperienza musicale completa, spaziando dal folk tradizionale al metal sinfonico. Gli Eluveitie, band svizzera nota per il suo mix di tradizioni celtiche e sonorità metal, saliranno sul palco il 5 agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Festival Nessiah 2025, conferenza 'Balkan rhapsody'

’A Gershwin Rhapsody’, concerto di Natale al Pavone. Ottanta coristi, orchestra e solisti per “Vivosono“Il Teatro del Pavone si prepara a accogliere un evento straordinario: il tradizionale “Grande Concerto di Natale” di ‘Vivosono’, dedicato quest’anno a George Gershwin.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Montelago Celtic Festival: il festival di tutti e per tuttiOltre 13.500 i partecipanti all’edizione 2024 (31 luglio e 1,2,3 agosto) del Montelago Celtic Festival, giunto all’edizione numero ventuno. Sole, pioggia e grandine non hanno fermato la Città Nomade, ... leganerd.com

Montelago Celtic Festival, le foto dell'evento alle porte dell'Umbria tra kilt e concerti folkI celti sono tornati. La ventesima edizione del Montelago Celtic Festival è stato un successo nonostante la pioggia si sia imbattuta sui villeggianti venerdì 4 agosto. Oltre 15mila le presenze tra ... corrieredellumbria.it

Il Montelago Celtic Festival trasforma Taverne di Serravalle di Chienti in un paradiso della musica folk e metal: il programma 2026 - facebook.com facebook