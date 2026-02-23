Montefalcione denunciato un sedicente operatore di Poste Italiane per truffa aggravata

Un giovane della provincia di Benevento è stato denunciato dai Carabinieri di Montefalcione per aver truffato una residente locale, fingendosi un operatore di Poste Italiane. La donna ha consegnato denaro in cambio di un presunto servizio che non ha mai ricevuto. La polizia ha scoperto il raggiro durante un'indagine sulla serie di segnalazioni di truffe telefoniche nella zona. Le forze dell’ordine continuano a monitorare situazioni simili nelle aree vicine.

L'uomo, spacciandosi quale operatore di poste italiane e simulando un malfunzionamento del sistema si faceva accreditare, tramite bonifico, dall'ignara vittima 930 euro. Dopo la denuncia, i militari dell'Arma hanno attivato immediatamente le indagini che hanno portato all'identificazione del malfattore. Si raccomanda, in ogni tipo di compravendita online, di prestare sempre la massima attenzione e di rivolgersi per casi sospetti alle forze di polizia.

