Montecchio Maggiore rivive la faida tra Giulietta e Romeo | 25ª

Montecchio Maggiore richiama la storia di Giulietta e Romeo a causa della tradizionale rievocazione che coinvolge numerosi partecipanti. La città si anima con costumi d’epoca e scenografie che ricreano le atmosfere medievali, attirando appassionati da tutta la regione. Le strade si riempiono di musica e balli, mentre gli attori interpretano scene della famosa tragedia. Intanto, i visitatori si preparano a immergersi in un’atmosfera unica, tra passato e presente.

Montecchio Maggiore si prepara a celebrare il mito di Giulietta e Romeo. Montecchio Maggiore si appresta a vivere un viaggio nel tempo. Dal 30 aprile al 1° maggio 2026, la cittadina vicentina ospiterà la XXV edizione di Montecchio Medievale – La Faida, una rievocazione storica che celebra il mito di Giulietta e Romeo. L'evento, patrocinato dal Ministero della Cultura, trasformerà la città in un palcoscenico medievale con spettacoli, mercati e animazioni ispirate alla leggenda. La manifestazione, curata dall'Associazione Storico-Culturale Giulietta e Romeo APS in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, è un omaggio alla tradizione letteraria che ha radici profonde nella storia locale.