Montagna ‘Appennino Hack’ | al via gli incontri per favorire il dialogo tra esperti innovatori studenti e ricercatori

Il progetto ‘Appennino Hack’ nasce dalla volontà di creare un ponte tra esperti, innovatori e studenti per valorizzare le aree montane dell’Emilia-Romagna. La causa risiede nella necessità di rivitalizzare zone lontane dai centri urbani, offrendo opportunità di sperimentazione e sviluppo. Gli incontri, che coinvolgono giovani e ricercatori, puntano a trovare soluzioni pratiche per migliorare la qualità della vita e attrarre nuovi investimenti. La sfida consiste nel trasformare questi territori in luoghi più vivibili e dinamici.

"Vogliamo mettere in connessione giovani, professionisti, università, imprese, territori e comunità locali per avere, anche attraverso il loro confronto, un contributo concreto di idee innovative con riferimento particolare alla sostenibilità- afferma l'assessore regionale alla Montagna e aree interne, Davide Baruffi-. Come Regione siamo impegnati sul fronte delle aree interne proprio su questo obiettivo per dare un'occasione, sia alle comunità che ci vivono che alle future generazioni, di poter costruire il proprio futuro in contesti che assicurino servizi efficienti e la possibilità di sviluppare progetti imprenditoriali".

APPENNINO HACK 2026: IL FUTURO DELLA MONTAGNA SI PROGETTA INSIEME! Dopo il successo della tappa di Canossa (ottobre 2025), Appennino Hack torna nel 2026 con un nuovo ciclo dedicato a: #competenze, #politichepubbliche, #imprese