mondragone 17enne e 19enne aggrediti dal branco in centro

Un gruppo di giovani ha aggredito un 17enne e un 19enne a Mondragone, colpendoli con calci e pugni in pieno centro. La rissa, scoppiata senza apparente motivo, ha lasciato i due ragazzi feriti e sotto shock. I carabinieri stanno ascoltando testimoni e cercando di identificare gli aggressori. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale per le medicazioni. La polizia prosegue le indagini per chiarire quanto accaduto.

