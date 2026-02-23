Molotov contro l’auto del datore di lavoro che licenziò | arrestato

Un uomo di 43 anni albanese ha ricevuto un ordine di arresto domiciliare dopo aver lanciato una molotov contro l’auto del suo ex datore di lavoro. La polizia di Cento ha identificato il responsabile grazie alle testimonianze e alle indagini. La sua azione è stata motivata da un’antica disputa con il titolare dell’azienda. Le forze dell’ordine continuano a indagare sulle cause che hanno portato a questo gesto violento.

Cento (Ferrara), 23 febbraio 2026 – I carabinieri di Cento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, con braccialetto elettronico, per un 43enne albanese, accusato tra l'altro di aver lanciato una molotov contro l'auto del titolare dell'azienda che lo aveva licenziato. I fatti risalgono all'agosto 2025 e le indagini hanno ripercorso l'escalation di conflittualità tra il datore di lavoro e il dipendente, che aveva messo in atto gesti di ritorsione. Un secondo raid, dopo la bottiglia incendiaria, aveva preso di mira un furgone aziendale, cosparso di liquido infiammabile nel tentativo (fallito) di appiccare il fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

