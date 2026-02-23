Moglie uccisa in finto incidente lui già sotto processo a Napoli per il tentato omicidio di un finanziere

Ciro Caliendo ha causato la morte della moglie, Lucia Salcone, fingendo un incidente stradale, e ora affronta un processo a Napoli. La polizia ha scoperto che l’incidente, avvenuto il 27 settembre 2024, è stato architettato con l’intento di nascondere un omicidio premeditato. Caliendo era già sotto accusa per il tentato omicidio di un finanziere, rendendo il quadro ancora più complesso. Gli inquirenti continuano a indagare sui dettagli della vicenda.

Caliendo è coinvolto anche nel tentato omicidio di un ufficiale della Guardia di Finanza avvenuto il 21 marzo 2023 a Bacoli, in provincia di Napoli. In quell'occasione il militare scampò all'esplosione di un ordigno collocato nella sua auto. Secondo quanto emerso nel processo di primo grado già concluso, a volere la morte del finanziere sarebbe stata la moglie del militare, Viviana Pagliarone, condannata a dieci anni di reclusione per tentato omicidio insieme con Franco Di Pierno, 51 anni, ritenuto l'esecutore materiale dell'attentato e anch'egli condannato a dieci anni. Caliendo, che nel capoluogo partenopeo sta affrontando la fase dibattimentale, è accusato dal pubblico ministero Maurizio De Marco di aver fabbricato l'ordigno utilizzato nell'attentato.