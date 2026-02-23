Modena sfata il tabù di Castellammare Rigore contro all’80’ ci pensa Chichizola

Andrea Sottil rompe il record di vittorie a Castellammare di Stabia grazie a un rigore conquistato all’80’. La sua squadra ha dominato in campo e ha sfruttato l’occasione per mettere fine a una serie negativa lunga anni. Chichizola, il portiere avversario, si oppone al tiro, ma non basta. La vittoria arriva con un gol decisivo, segnato da un attaccante che aveva già tentato in passato di sbloccare il risultato.

Non è più una semplice e casuale coincidenza. Andrea Sottil è l’uomo dei tabù sfatati, storici o attuali che siano. In nemmeno una mezz’oretta di una primo tempo caratterialmente perfetto, il Modena sbanca un campo nel quale nessuno era mai riuscito a vincere quest’anno e riscrive la storia dei suoi precedenti al "Menti", dove aveva solo perso o pareggiato in passato. Col più pragmatico degli approcci, i canarini vanno a Castellammare ed impongono la loro personalissima legge della trasferta: ventiduesimo punto su quarantatré, come il Monza, meglio fanno solo Venezia e Frosinone. Chichizola impone, invece, la sua di legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, impresa al Menti: Chichizola salva il rigore e blindataChichizola ha parato un rigore decisivo, permettendo al Modena di vincere 2-1 sul campo del Castellammare di Stabia.

