Modena brilla ai 4 Ristoranti con Damedeo l’emozione di Francesca | Mi sono innamorata della cucina grazie a nonna Silvana
Francesca Faenza, proprietaria di Damedeo, ha ottenuto un grande riconoscimento durante la decima puntata di 4 Ristoranti, causa il talento e la passione trasmessi dalla nonna Silvana. La sua cucina autentica e ricca di sapori tradizionali ha conquistato i giudici e il pubblico, portando Modena in prima linea nel panorama gastronomico televisivo. La vittoria rappresenta anche il risultato di anni di dedizione e di ricette tramandate di generazione in generazione.
Modena, 23 febbraio 2026 – Modena continua a brillare per la sua tradizione culinaria. Questa volta il successo avviene sul piccolo schermo, nella decima puntata dell’undicesima edizione di 4 Ristoranti, il celebre show condotto da Alessandro Borghese, che ha visto trionfare il ristorante Damedeo di Francesca Faenza. Un gran punteggio. Sorprendente il risultato ottenuto dal locale di corso Vittorio Emanuele II, che ha distaccato di gran lunga i concorrenti ottenendo 142 punti: un punteggio a cui si assiste di rado. Grande emozione per la titolare che, inaugurando il ristorante il 17 settembre 2017, ha coronato un sogno che coltivava fin da quando, ancora bambina, osservava la nonna materna cucinare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
