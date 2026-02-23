Modena brilla ai 4 Ristoranti con Damedeo l’emozione di Francesca | Mi sono innamorata della cucina grazie a nonna Silvana

Francesca Faenza, proprietaria di Damedeo, ha ottenuto un grande riconoscimento durante la decima puntata di 4 Ristoranti, causa il talento e la passione trasmessi dalla nonna Silvana. La sua cucina autentica e ricca di sapori tradizionali ha conquistato i giudici e il pubblico, portando Modena in prima linea nel panorama gastronomico televisivo. La vittoria rappresenta anche il risultato di anni di dedizione e di ricette tramandate di generazione in generazione.

