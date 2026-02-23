Modena blinda il traffico | stop a 10 tipi di veicoli per due giorni
Modena limita il traffico per ridurre l’inquinamento, causando il blocco di 10 tipi di veicoli per due giorni. Le restrizioni, che riguardano principalmente auto più vecchie e veicoli commerciali, sono state decise per contenere i livelli di smog. Da martedì 24 a mercoledì 25 febbraio, le strade cittadine si svuoteranno di molte auto e moto. La misura si applica nelle zone più trafficate della città, influenzando la circolazione quotidiana.
Da domani, Modena e la sua provincia torneranno a respirare con il freno a mano tirato. Le misure antismog emergenziali entreranno in vigore martedì 24 febbraio e resteranno attive fino a mercoledì 25 febbraio. I veicoli più inquinanti, compresi i diesel Euro 5, saranno limitati nella circolazione dalle 8.30 alle 18.30. La decisione colpisce i centri urbani di Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco, Maranello e Fiorano. Il cielo sopra Modena è sereno, con una temperatura di 15 gradi e venti leggeri da nord-nordest. La probabilità di pioggia è quasi nulla, ma l’aria è pesante. Le particelle inquinanti si accumulano, e le autorità non hanno scelta: devono agire. 🔗 Leggi su Ameve.eu
