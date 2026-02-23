Mistero a Cassina | donna annegata nel Naviglio chi era?

Una donna è stata trovata annegata nel Naviglio Martesana a Cassina de’ Pecchi, probabilmente a causa di un incidente. Il corpo è stato scoperto da un passante che ha dato l’allarme. La polizia ha avviato le indagini per identificare la vittima e capire cosa sia successo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per la donna non c’era già più nulla da fare. La scena rimane sotto attenzione delle autorità.

Un cadavere femminile è stato rinvenuto nelle acque del Naviglio Martesana a Cassina de’ Pecchi, nella mattinata di sabato 21 febbraio. Il corpo, trovato all’altezza di via Goffredo Mameli, non è ancora stato identificato. I carabinieri stanno conducendo accertamenti, mentre l’autopsia è stata disposta per accertare le cause del decesso, anche se al momento non si esclude un decesso non violento. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 8 del mattino, quando un passante ha notato il corpo galleggiare nelle acque del Naviglio. Immediatamente è stata chiamata la polizia e sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che si sono occupati del recupero del corpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trovato il cadavere di una donna nel Naviglio: indagini in corsoUna donna è stata trovata morta nel Naviglio Martesana a Cassina de' Pecchi, probabilmente a causa di un incidente.

Cadavere di una donna ripescato nel Naviglio Martesana: giallo sull’identitàIl corpo di una donna di oltre 70 anni è stato trovato nel Naviglio Martesana, dopo che alcune persone hanno segnalato una presenza insolita nell'acqua.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cadavere di un’anziana nel Naviglio; Cadavere di un’anziana nel Naviglio.

Cadavere di un’anziana nel NaviglioÈ mistero sull’identità della donna ripescata ieri mattina dal Naviglio, a Cassina. La vittima ha più di 70 ... msn.com

Aperitivo del mistero - facebook.com facebook