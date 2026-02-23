Mister Klopp sceglie le nostre montagne per un po' di relax
Jürgen Klopp si trova nelle nostre montagne per staccare dalla routine, dopo aver guidato il suo team in una lunga tournée internazionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, curiosi di scoprire dove si nasconde ora il tecnico tedesco. Ha scelto un rifugio immerso nella natura, lontano dal clamore del calcio. Molti si chiedono quanto durerà questa pausa e cosa farà nel tempo libero.
L'allenatore tedesco, attualmente coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, ha soggiornato a San Candido, all'albergo Il Tyrol, un quattro stelle superior tra i più blasonati della zona. Immancabile la foto con il titolare della location, Dieter Wurmböck. La foto, neanche a dirlo, ha spopolato sui social, con il commento dello stesso albergo: "Grazie Mister per la visita e per la disponibilità".
