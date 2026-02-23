Mister Klopp sceglie le nostre montagne per un po' di relax

Jürgen Klopp si trova nelle nostre montagne per staccare dalla routine, dopo aver guidato il suo team in una lunga tournée internazionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, curiosi di scoprire dove si nasconde ora il tecnico tedesco. Ha scelto un rifugio immerso nella natura, lontano dal clamore del calcio. Molti si chiedono quanto durerà questa pausa e cosa farà nel tempo libero.

L’allenatore tedesco, attualmente coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, ha soggiornato a San Candido, all’albergo Il Tyrol, un quattro stelle superior tra i più blasonati della zona. Immancabile la foto con il titolare della location, Dieter Wurmböck. La foto, neanche a dirlo, ha spopolato sui social, con il commento dello stesso albergo: “Grazie Mister per la visita e per la disponibilità”. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Mauro Giacca, l'artigiano che divenne "Il Pres": "Il Trento? Mi fa emozionare come un bambino quando parte per il mare" “Arrogante”? No, storico: l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Huang è scomparso tra le nostre montagne da quasi un mese. E spunta una mappaDa quasi un mese, Huang Peng è scomparso tra le montagne vicino a Viterbo.

Il mistero di Huang: chi è lo studente partito da Viterbo che stanno cercando tra le nostre montagneLa polizia e i carabinieri stanno cercando uno studente cinese di 28 anni scomparso da Viterbo da diversi giorni.

Ieri ha fatto la sua apparizione sulla panchina del Marsiglia il nuovo mister HABIB BEYE, letteralmente il trait d'union tra Palladino e Gianni Sperti che onestamente mancava al calcio europeo. Collo alto. Pose zoolanderiane. Occhiale decorativo. Barba rifinita - facebook.com facebook

Fabio #Cannavaro: “Mi sarebbe piaciuto lavorare con #Klopp: è un misto tra #Capello e #Lippi. Ai nostri tempi la tattica e i video di analisi delle gare erano considerate delle perdite di tempo…” x.com