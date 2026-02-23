Misilmeri famiglia arrestata | viveva in un palazzo pieno di armi e droga danno all’Enel per 50 mila euro

Tre persone sono finite in manette a Misilmeri dopo che la polizia ha trovato in un appartamento un deposito di armi e droga, provocando un danno di 50 mila euro all’Enel. La famiglia residente nella palazzina gestiva una serra indoor per la coltivazione di sostanze stupefacenti e aveva allacciato abusivamente l’energia elettrica. Le indagini hanno portato all’arresto e al sequestro di diverse armi e droga.

Eseguiti tre arresti in seguito a una perquisizione condotta dai Carabinieri a Misilmeri (Palermo), dove una palazzina è stata trasformata in un deposito di illegalità. Una donna di 57 anni, il suo convivente di 41 anni e il figlio 27enne sono stati fermati in flagranza e sono accusati di furto aggravato, produzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. Nell'abitazione sono state trovate una serra di marijuana e armi nascoste, mentre la corrente elettrica veniva sottratta abusivamente dalla rete pubblica per un valore di 50mila euro. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto misure restrittive per i tre indagati.