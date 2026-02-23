Mirandolina in scena al Teatro Nuovo di Verona

Mirandolina, il celebre spettacolo teatrale, viene rappresentato al Teatro Nuovo di Verona dal 24 febbraio al 1° marzo, a causa dell’interesse per le commedie classiche. L’evento attira spettatori di tutte le età, che potranno assaporare l’interpretazione di attori professionisti in una produzione curata nei dettagli. La regia moderna e le scene ricche di colore rendono l’opera un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro. La rappresentazione si svolge nel cuore della città, coinvolgendo il pubblico locale.

Al Teatro Nuovo arriva “Mirandolina”, in programma dal 24 febbraio al 1° marzo nell’ambito della rassegna Il Grande Teatro, realizzata da Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. Da martedì 24 a sabato 28 febbraio alle ore 20.45; domenica 1 marzo alle ore 16. Incontro con gli attori giovedì 26 febbraio alle ore 18. Lo spettacolo è inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026. Ispirato al capolavoro goldoniano “La locandiera”, “Mirandolina” della drammaturga irlandese Marina Carr, esamina la vita di una giovane donna smarrita e degli ammiratori e predatori che la circondano. 🔗 Leggi su Veronasera.it

“Mirandolina”, lo spettacolo al Teatro VerdiQuesta settimana il Teatro Verdi di Padova accoglie “Mirandolina”.

Paolo Ruffini porta in scena un’inedita commedia musicale al teatro romano di VeronaPaolo Ruffini sale sul palco dell’Arena di Verona con una commedia musicale tutta nuova.

