Mir | Manca aderenza serve una rivoluzione tecnica in MotoGP

Joan Mir ha ottenuto una posizione di rilievo nei test ufficiali MotoGP a Buriram, a causa della scarsa aderenza delle gomme sulla pista bagnata. La giornata ha evidenziato la necessità di interventi tecnici per migliorare le prestazioni delle moto. Mir ha concentrato i suoi sforzi su regolazioni e nuove impostazioni, cercando di trovare soluzioni pratiche per affrontare le difficoltà incontrate. La sua performance si è distinta tra i migliori della sessione pomeridiana.

Nel contesto dei test ufficiali MotoGP a Buriram, Joan Mir ha chiuso la giornata con un risultato rilevante, classificandosi tra i migliori della sessione pomeridiana e firmando un giro decisivo che ha portato il tempo finale tra i migliori della giornata. Lavoro mirato su gestione delle gomme e set-up ha caratterizzato il pomeriggio, offrendo indicazioni utili in vista dell’avvio della stagione in Thailandia. Nel corso della mattinata Mir ha concluso la sessione iniziale in una posizione media, mentre nel pomeriggio ha completato una serie di dieci giri continui, con i nove primissimi in 1'30" e l’ultimo giro a 1'31". 🔗 Leggi su Mondosport24.com

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: sorpresa Mir in vetta, Bezzecchi e Bagnaia in top10Questa mattina a Sepang, Mir sorprende tutti e si mette in testa alla classifica durante il test ufficiale.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Joan Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio, 6° BagnaiaJoan Mir si prende la testa della classifica nei test di Sepang, con un tempo che lo mette davanti a Morbidelli e Di Giannantonio.

