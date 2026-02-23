Minore devasta stanza del centro di prima accoglienza e si ferisce per essere ricoverato

Un ragazzo di 16 anni, arrestato a La Spezia per furto aggravato, ha distrutto completamente una stanza del centro di prima accoglienza di Genova, in via Frugoni. La causa è stata un raptus di rabbia, che lo ha portato a danneggiare arredi e suppellettili. Dopo aver causato il danno, si è ferito accidentalmente e ha richiesto un ricovero ospedaliero. La polizia ha preso in custodia il minorenne poco dopo l’incidente.

Arrestato a La Spezia per furto aggravato, dopo essersi introdotto in bar e ristoranti, un giovane di 16 anni si è reso protagonista della distruzione totale di una camera detentiva presso il centro di prima accoglienza di Genova, in via Frugoni. A rendere nota la vicenda è Fabio Pagani, segretario della Uil Fp polizia penitenziaria. "Stamani sarà giudicato per direttissima presso il Tribunale per i Minorenni di Genova - afferma il sindacalista -. Pochi poliziotti penitenziari, stremati, costretti a doppi turni fino a 16 ore continuative. Noi lo ripetiamo: abbiamo fatto la diagnosi e individuato anche la terapia; auspichiamo che vi sia chi abbia la volontà e la competenza di somministrarla". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Un minorenne fermato per furti avrebbe distrutto una cella nel Centro di prima accoglienza e si sarebbe procurato ferite con frammenti di piastrelle - facebook.com facebook