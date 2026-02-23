Minacciava di spezzarle le mani | a processo fa vedere video intimi per screditarla

Un uomo ha mostrato un video intimo in aula per screditare una donna che lo aveva denunciato. La causa deriva da minacce di violenza fisica e parole minacciose rivolte alla tatuatrice, tra cui il rischio di “spezzarle le mani” e di mettere fine alla loro relazione con la morte di uno dei due. La testimonianza e i filmati sono stati usati per sostenere il suo racconto davanti al giudice. La vicenda continua a svilupparsi in tribunale.

Lo ha denunciato perché, fra l'altro, l'avrebbe minacciata che la "loro storia" sarebbe "finita con la morte di uno dei due" o con la possibilità di "spezzarle le mani" per impedirle di "proseguire il suo lavoro di tatuatrice". L'uomo, 30enne, ha deciso di difendersi a processo mostrando una selezione di frame di video a sfondo erotico-sessuale della ex compagna ritraenti atti di auto-erotismo. Scelta per provare a "discutere", in chiave difensiva, della "credibilità" e della "attendibilità" della vittima. È il caso che arriva dal Tribunale a Torre Annunziata dove la pm Giuliana Moccia ha portato a processo con giudizio immediato il figlio di un ristoratore di Sorrento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

