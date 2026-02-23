Minacce al centro islamico finte candele di dinamite | Attenti siete avvertiti Condanna della sindaca

Minacce al centro islamico di Ravarino sono state inviate tramite false candele di dinamite, accompagnate da un avviso: “Attenti, siete avvertiti”. La comunicazione ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti, che temono un’escalation di tensione. La comunità locale, nota per la sua apertura, si trova ora a dover affrontare un episodio che mette in discussione la tranquillità del quartiere. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Modena, 23 febbraio 2026 – “ Un gesto gravissimo. La comunità di Ravarino è una comunità accogliente, non scevra da criticità e difficoltà che siamo sempre stati abituati ad affrontare insieme nel confronto trasparente tra amministrazione, cittadini, realtà locali. Un dibattito che è sempre stato sereno, ecco perché dico che questi comportamenti non li riconosciamo e, assolutamente, li condanniamo”. È il lapidario commento della sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi l’indomani del posizionamento di finti ordigni esplosivi antistanti la facciata dell’ ex cinema Cristallo in via Argini a Rami di Ravarino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Intimidazione al centro culturale islamico, finta dinamite accanto alla futura sedeUn episodio di intimidazione ha coinvolto il centro culturale islamico Al Wahda, con una scatola contenente una finta dinamite lasciata vicino alla futura sede dell’associazione.

Finti candelotti di dinamite alla sede del nuovo centro islamicoFinti candelotti di dinamite sono stati trovati lungo il perimetro dell’ex cinema Cristallo a Ravarino, dove nascerà il nuovo centro islamico Al Wahda.

