Minacce a giornalista | tre ore di pressioni per cancellare

Grazia Sambruna, giornalista di MowMag, ha subito tre ore di telefonate minacciose da un contatto legato a Vincenzo Schettini, noto professore coinvolto in discussioni pubbliche sul suo approccio educativo. Le pressioni miravano a convincerla a eliminare un articolo critico. La giornalista ha riferito di aver ricevuto insulti e richieste insistenti, cercando di influenzare il suo lavoro. La vicenda accende un nuovo fronte nelle tensioni attorno al docente.

Grazia Sambruna, giornalista e autrice di MowMag, ha denunciato di essere stata minacciata telefonicamente per tre ore da una persona vicina a Vincenzo Schettini, professore al centro di polemiche per il suo metodo didattico. La vicenda emerge in un contesto di critiche crescenti verso Schettini, accusato da un ex studente di privilegiare la carriera online rispetto all’insegnamento tradizionale. La giornalista ha rivelato che le è stato chiesto di rettificare e cancellare un’intervista pubblicata, con minacce di conseguenze legali per il giovane intervistato e di possibili attacchi sui social da parte dei follower di Schettini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Pressioni, minacce e soldi estorti: il calvario di una madre finisce con l'arresto del figlio

Leggi anche: Pressioni e minacce su Lotito per fargli vendere la Lazio, scattano le perquisizioni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il giornalista vicentino che sostiene il sacerdote anticamorra: Minacciato, ma non mi fermo; Cosenza, morto il giornalista Michele Albanese: era sotto scorta per minacce della ’ndrangheta; Un alloggio anche per la famiglia fuggita dallo Zen dopo le minacce, Ferrandelli: Ricucita una ferita profonda; Caivano, minacce a don Patriciello. Il prefetto: Scorta rafforzata e più controlli.

Enego, minacce di morte al giornalista Adriano Cappellari per il sostegno a don Maurizio PatricielloIndagano Prefettura e Questura berica, mentre arriva la solidarietà delle istituzioni, del sindacato e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto ... rainews.it

Minacce al giornalista Salvo Palazzolo, la solidarietà e vicinanza dell'Odg e dell'AnciGiornalisti sporchi infami. E ancora: Fucilata in mezzo agli occhi no?. Sono le frasi choc comparse sui social contro il giornalista Salvo Palazzolo, cronista de La Repubblica, finito nel mirino d ... tp24.it

Pina Pupazzi, la deputata di Azione e il “giornalista” Ucraino, che da quattro anni diffama #Travaglio e il Fatto Quotidiano, uniti in minacce e insulti a un ragazzo di 19 anni Fate pena e schifo #picierno @Snaporaz92 x.com

ENEGO/ASIAGO Minacce di morte al giovane giornalista Adriano Cappellari e alla redazione di L'Altopiano - La voce di Asiago 7 Comuni per gli articoli su don Patriciello. Indaga la questura. La solidairetà dell'Eco Vicentino - facebook.com facebook