Milleproroghe approvato dalla Camera

La Camera ha approvato il decreto Milleproroghe, che ha ottenuto 154 voti favorevoli. La decisione arriva dopo un acceso dibattito tra i deputati, che hanno discusso sulle proroghe di diverse scadenze amministrative. Il provvedimento ora passa al Senato, dove dovrà essere convertito entro il primo marzo, aprendo nuove sfide per le prossime settimane. La decisione influisce su numerosi settori pubblici e privati.

21.50 La Camera ha approvato il Decreto Legge Milleproroghe con 154 sì, 64 no e 4 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato, dove deve essere convertito entro il prossimo primo marzo. In mattina è stata votata fiducia posta da Governo Tra le misure, il rinvio al 1°gennaio 2027 dell'entrata in vigore dei Testi Unici in materia tributaria; la proroga della protezione sanitaria ai profughi ucraini; deroghe normative per nuovi hotspot e centri migranti; la limitata responsabilità penale del personale sanitario, in gravi carenze di personale.