Mille morti nel Mediterraneo Tra silenzi stime e piani Mattei che cosa sappiamo davvero

Il naufragio di un’imbarcazione nel Mediterraneo ha causato la morte di molte persone, anche se i numeri ufficiali sono ancora incerti. Le condizioni atmosferiche estreme, con onde alte e vento forte, non hanno fermato circa trenta barche che sono partite nonostante gli allarmi. Le autorità avevano chiuso i porti e le navi erano ferme in rada, ma alcuni migranti hanno deciso di rischiare comunque la traversata. La tragedia si aggiunge a un quadro di viaggi pericolosi e silenzi ufficiali.

TESTO di Elis Viettone, Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 9 febbraio 2026 Condizioni meteorologiche proibitive che non avrebbero impedito a una trentina di imbarcazioni di partire in quel mare a forza nove tra Sicilia e Malta con l’allerta meteo, i porti chiusi e le navi ferme in rada. Il numero che circola fa davvero paura. Mille morti in pochi giorni nel Mediterraneo centrale. Quello che ci si chiede è se questa è una strage realmente avvenuta o un’ipotesi ancora tutta da verificare. Le certezze che abbiamo non sono tante, parlano di almeno 380 persone disperse, in otto casi di soccorso che sono stati segnalati ufficialmente; inoltre, un naufragio confermato con circa 50 vittime, un unico superstite, e quindi il resto è il lavoro di incrocio di ONG e reti di rifugiati che stimano molte altre barche mai arrivate a destinazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scusate se parliamo solo ora dei mille morti nel MediterraneoQuattro e mezzi giorni fa, ventiquattro piccole imbarcazioni sono partite dalla Tunisia con destinazione Italia.

Naufragio nel Mediterraneo, un solo sopravvissuto: circa 50 morti tra Tunisia e MaltaUn nuovo naufragio nel Mediterraneo ha causato circa 50 vittime tra Tunisia e Malta, con un solo sopravvissuto.

Mediterranea Saving Humans ricorda a Trapani i migranti morti durante il Ciclone, vicinanza dei vescoviUn momento di commemorazione dei migranti morti nel Mediterraneo nelle scorse settimane, che potrebbero essere oltre mille. itacanotizie.it

Alta sostenibilità - Già mille migranti morti in mare nel gennaio 2026. Come impedire le stragi nel Mediterraneo con l'attuale quadro normativo?Intanto la prima notizia diciamo del del sul termine delle centinaia l'abbiamo data proprio noi a Radio Radicale trecentottanta vengono da una fonte ufficiale della Guardia Costiera italiana Nove disa ... radioradicale.it

Il ciclone Harry fa strage di #migranti: mille morti nel #Mediterraneo. Oggi Siamo Noi torna a parlare di #immigrazione e #sicurezza: alle 15.15 su #TV2000 con Manuela De Marco Caritas Italiana, Francesco Crippa VITA Società Editoriale e Barbara Celis, peri - facebook.com facebook

