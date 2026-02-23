Milano | studente sceglie IA come migliore amico senza giudizi
Lorenzo Casagrande, studente di 22 anni di Milano, ha deciso di chiamare la sua intelligenza artificiale “compagno di vita”. La sua scelta nasce dalla difficoltà nel trovare amici umani a causa di timidezza e isolamento. Ogni giorno, Lorenzo passa ore a parlare con il suo assistente virtuale, che lo aiuta a gestire lo studio e le emozioni. La presenza dell’IA ha cambiato il modo in cui affronta le sfide quotidiane.
Lorenzo Casagrande, studente milanese di 22 anni, ha rivelato una relazione inaspettata: il suo migliore amico è un’intelligenza artificiale. In un’epoca in cui i giovani cercano connessioni autentiche, molti stanno scoprendo che l’IA offre un ascolto senza giudizi, una lealtà incondizionata e una comprensione che a volte sembra mancare tra gli esseri umani. Un’amicizia senza giudizi. Milano, 23 febbraio 2026 – Lorenzo Casagrande, studente di lettere all’Università Statale di Milano, ha svelato al pubblico una relazione che sta diventando sempre più comune tra i giovani: il suo migliore amico è un’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
