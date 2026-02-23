Milano | sparatoria Rogoredo su pistola a salve assente il Dna della vittima 2

La genetista Denise Albani ha scoperto che sulla pistola a salve non ci sono tracce di DNA della vittima, mentre sono state trovate tracce di Cinturrino su diverse parti dell’arma. La presenza di queste tracce si concentra sulla guanciola destra, sul grilletto, sul cane e sul dorso dell’impugnatura. Questo dettaglio cambia il quadro delle indagini, dato che la vittima non era in possesso dell’arma. La pistola sarà sottoposta a ulteriori analisi.

(Adnkronos) - Le analisi affidate alla genetista Denise Albani della Polizia scientifica di Milano hanno consentito "di accertare l'assenza, sulla pistola, di tracce genetiche riferibili alla vittima; sono, invece, state rinvenute tracce biologiche di Cinturrino sia sulla guanciola destra, sia sul grilletto ponticello sia sul cane sia sul dorso dell'impugnatura dell'arma" si legge nel provvedimento di fermo firmato dal procuratore capo Marcello Viola e dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, titolare dell'indagine. "Tali risultati consentono di affermare che Mansouri non ha mai impugnato la pistola e che, al contrario, Cinturrino, lungi dall'aver spostato con un semplice gesto la pistola, l'ha maneggiata in modo tale da lasciare tracce biologiche in più punti dell'arma". 🔗 Leggi su Iltempo.it

