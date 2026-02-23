Milano | sparatoria Rogoredo poliziotto fermato nel parcheggio del commissariato

Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher durante un controllo antidroga a Rogoredo, per motivi legati a una lite tra venditori. L'agente è stato fermato questa mattina nel parcheggio del commissariato di Milano, dove si era nascosto dopo l’incidente. La polizia ha trovato l’arma usata e ha arrestato Cinturrino, che ora deve rispondere di omicidio volontario. La vicenda ha scosso l’intera zona.

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Carmelo Cinturrino, l'agente fermato per l'omicidio volontario del pusher Abderrahim Mansouri, ucciso durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo, è stato bloccato stamane - intorno alle 8.30 - nel parcheggio del commissario Mecenate dove, fino a oggi, prestava servizio. L'uomo, privo della sua Beretta perché dal momento dell'indagine è stato allontanato dalle attività operative, non ha opposto resistenza. E' uno dei particolare raccontati dal capo della Squadra Mobile, Alfonso Iadevaia, nella conferenza stampa in Questura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Milano: sparatoria Rogoredo, fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri (2)Un poliziotto ha sparato e ucciso un giovane a Milano, a causa di un intervento in zona Rogoredo.

Sparatoria a Milano, poliziotto uccide 20enne in zona RogoredoUna sparatoria a Milano, avvenuta nel quartiere Rogoredo, ha portato alla tragica morte di un giovane di 20 anni, ucciso da un poliziotto durante un intervento.

Milano: sparatoria Rogoredo, fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri (2)(Adnkronos) - Contro il poliziotto fermato ci sono, a dire della Squadra Mobile e della Scientifica che ha indagato su richiesta del pubblico ... iltempo.it

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Carmelo Cinturrino: La pistola è stata messa dopo accanto a MansouriMolti indizi convergenti, arrivati finanche dalle dichiarazioni dei colleghi che erano con lui sulle scena del crimine. E poi quelle impronte digitali mancanti sulla pistola che Abderrahim Mansouri, u ... ilfattoquotidiano.it

Milano, morto il 30enne che era stato ferito dalla polizia Prima della sparatoria, aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l'arma, usata poi per sparare contro la volante blindata dell'Uopi - facebook.com facebook

#Milano, sparatoria a #Rogoredo, in fin di vita un 30enne x.com