Milano saluta i suoi Giochi | alberghi pieni e social impazziti Con le Paralimpiadi si punta al bis dal 6 marzo il braciere si riaccende

Milano ha registrato un'affluenza record di turisti e visitatori grazie alle Paralimpiadi, che hanno attratto moltissimi appassionati. L’afflusso ha riempito gli alberghi e ha acceso un’energia speciale in città. La causa principale di questa ondata di interesse è stata l’intensa promozione degli eventi e l’entusiasmo generale. Con il ritorno delle competizioni dal 6 marzo, Milano si prepara a vivere un’altra settimana di festa e sport.

Milano – «Le previsioni sono state rispettate, con un indotto economico dei Giochi olimpici che sfiora i 320 milioni di euro. Milano ha rafforzato la sua immagine a livello internazionale». Nel giorno di chiusura di Milano Cortina, il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri riflette sugli effetti che l’evento internazionale ha avuto sulla città e che ora – è l’auspicio – proseguiranno con le Paralimpiadi per le quali la città resta vestita a festa, pronta ad accogliere nuovamente spettatori da ogni parte del mondo. Intanto, dal 6 febbraio a ieri sono stati 725mila (con una spesa media pro capite di 440 euro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ghiaccio bollente a Milano-Cortina: l’Italia non si ferma e punta al tris di medaglie con le sue RegineQuesta mattina a Milano-Cortina il ghiaccio ha regalato emozioni forti.

Dove sarà acceso a Milano il braciere per le Olimpiadi: ogni giorno show e giochi di luceDurante le Olimpiadi di Milano e Cortina, il braciere sarà acceso simultaneamente in due punti simbolici: all'Arco della Pace a Milano e in piazza Dibona a Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cesare Battisti e il suo pastrami in Santeria: un pop up tra Milano e New York; Fiera Milano accelera sui servizi integrati: acquisito il 51% di Stipa per 12,1 milioni di euro; Milano Cortina 2026. Fuoriclasse in gara, star online: le Olimpiadi sui social; Milano Cortina, l'Alto Adige festeggia i suoi campioni dello slittino.

L’ultimo omaggio a Ornella Vanoni: Milano saluta la sua voce più iconicaLa bara è circondata dai fiori, vicino al palco del Piccolo Teatro Grassi. Accanto al feretro spicca un grande cuscino di rose gialle inviato da Paoli, con la scritta «Gino». iodonna.it

Milano, «Il grande buio» di una metropoli che caccia i suoi abitanti dal centro (e fa intrecciare le loro storie)Se già non è facile fare luce su un mistero, farlo durante un blackout a febbraio, nella settimana del Carnevale, può esserlo ancora di più. Serve capacità d’ascolto e, nel raccogliere i dettagli, ci ... milano.corriere.it

L’Italia saluta un’Olimpiade bella, calda e praticamente perfetta. Ha ospitato, da Milano a Bormio, da Livigno a Predazzo, da Cortina ad Anterselva, gare emozionanti e monenti di sport già diventati iconici. I nostri ragazzi hanno superato del 50% le medaglie d - facebook.com facebook

Biathlon – Milano-Cortina 2026, Dorothea Wierer saluta l’attività agonistica con una mass start da protagonista: “La cosa più bella che ho raccolto in questi anni è l’affetto dei tifosi e degli amici che ho conosciuto in questo sport” x.com