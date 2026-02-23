Milano riqualificazione di via Marina | ecco il progetto
L’assessore all'Ambiente e Verde ha presentato il progetto di riqualificazione di via Marina, motivato dalla necessità di migliorare la vivibilità e l’accessibilità della zona. L’intervento prevede la creazione di nuove aree pedonali e l’ampliamento degli spazi verdi, con l’obiettivo di rendere la strada più sicura e più bella per i residenti. La scelta nasce dalla volontà di valorizzare un’area storica di Milano con interventi concreti. La fase di realizzazione inizierà nei prossimi mesi.
"Via Marina - un nuovo progetto, un'antica visione", la presentazione dell'assessore all'Ambiente e Verde Elena Grandi.
Milano, la rinascita di via Marina: presentato il progetto di riqualificazione, ecco come saràIl progetto di riqualificazione di via Marina si basa sulla volontà di migliorare gli spazi pubblici e valorizzare gli edifici storici, dopo anni di abbandono.
Milano, riqualificazione dei Boschetti e della passeggiata pubblica di via MarinaMilano avvia la riqualificazione dei Boschetti e della passeggiata di via Marina, intervento che trasformerà un’area storica della città.
