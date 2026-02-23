Milano riqualificazione di via Marina | ecco il progetto

L’assessore all'Ambiente e Verde ha presentato il progetto di riqualificazione di via Marina, motivato dalla necessità di migliorare la vivibilità e l’accessibilità della zona. L’intervento prevede la creazione di nuove aree pedonali e l’ampliamento degli spazi verdi, con l’obiettivo di rendere la strada più sicura e più bella per i residenti. La scelta nasce dalla volontà di valorizzare un’area storica di Milano con interventi concreti. La fase di realizzazione inizierà nei prossimi mesi.