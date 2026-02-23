Milano | procuratore ' indagine Rogoredo non conclusa episodi da approfondire'

Il procuratore capo ha spiegato che l’indagine sull’episodio di Rogoredo non è ancora conclusa, a causa di elementi ancora da chiarire. Durante le indagini, sono stati raccolti diversi riscontri, ma alcune questioni restano aperte. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per fare luce sui dettagli dell’accaduto e approfondire alcuni aspetti chiave. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "L'indagine non è ancora conclusa". Lo dice il procuratore capo Marcello Viola dopo il fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo, alle porte di Milano. In particolare gli approfondimenti riguardano il "contesto" in cui si inserisce il fatto, ma anche i "diversi episodi" che vedono al centro l'assistente capo del commissariato di Mecenate "che meritano di essere approfonditi uno ad uno".

Indagine sulla morte del pusher a Rogoredo: altri quattro poliziotti indagati a MilanoUn’indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso durante una sparatoria a Rogoredo il 26 gennaio, coinvolge ora altri quattro agenti di polizia a Milano.

Milano, Rogoredo: indagine su possibile depistaggio dopo uccisione di un pusher, arma e ritardo soccorsi al vaglio.A Rogoredo, a Milano, un pusher è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire, e le autorità indagano su un possibile depistaggio.

