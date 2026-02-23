Milano | procuratore ' amarezza per fermo agente da Polizia rigore e serietà'

Il procuratore esprime amarezza per il fermo di un agente di polizia, avvenuto dopo un incidente in centro città. La causa risiede in un comportamento dubbio dell’agente durante un intervento, che ha portato alla sua sospensione. La Polizia ha condotto indagini approfondite, mantenendo un atteggiamento serio e rispettoso delle procedure. La situazione ha suscitato discussioni tra i cittadini, che attendono chiarimenti ufficiali sulla vicenda.

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "Partecipo con un senso di amarezza" perché il fermo coinvolge "un appartenente allo Stato e in questo caso alle forze dell'ordine, ma partecipo anche con la consapevolezza che la Polizia ha fatto tutto gli accertamenti con rigore, serietà professionale e senza fare sconti a nessuno". Lo afferma il procuratore capo Marcello Viola aprendo la conferenza stampa sul fermo dell'agente Carmelo Cinturrino accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso durante un controllo anti spaccio lo scorso 26 gennaio nella zona di Rogoredo, alle porte di Milano "Dall'inizio dell'indagine ci sono stati aspetti che non ci hanno convinto, aspetti di contraddittorietà che abbiamo cercato di scandagliare" aggiunge Viola e che hanno portato al fermo per il pericolo di fuga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Milano, 28enne ucciso nel bazar dell’eroina: l’agente è indagato. “Fermo, polizia”: poi lo sparo alla testa da 15 metriIn un'operazione di polizia a Rogoredo, un giovane di 28 anni è stato colpito mortalmente durante un controllo in un bazar di eroina.

Milano, 28enne ucciso nel bazar dell’eroina: l’agente è indagato per omicidio volontario. “Fermo, polizia”: poi lo sparo alla testa da 15 metriIn un'area di spaccio a Milano, un 28enne è stato ucciso durante un controllo della polizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Rogoredo, Procuratore: Non facciamo sconti a nessunoRoma, 23 feb. (askanews) - 'Sono qui per spiegare l'accaduto con l'amarezza di vicende come questa che vedono coinvolte le fo rze dell'ordine ma ... notizie.tiscali.it

Milano, suggerimento per schierarsi a favore dell'inchiesta dei pmUna certa giustizia starebbe cambiando lo sviluppo di Milano. Maurizio Tortorella, storico cronista di giustizia, già inviato speciale e vicedirettore del settimanale Panorama, ha appena acceso un dib ... msn.com

Chiaro Quotidiano. . Referendum, a Vasto l'ex procuratore di Milano, Edmondo Bruti Liberati, per sostenere il "no" - facebook.com facebook