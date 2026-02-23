Milano | pm ' Cinturrino ha ucciso senza motivo lasciò morire Mansouri per falsare scena'

Carmelo Cinturrino ha sparato a Abderrahim Mansouri senza motivo, lasciandolo morire per falsare la scena. La procura sostiene che l’assistente capo ha agito consapevolmente, senza alcuna giustificazione. La decisione di portare la pistola e di usare la forza deriva da una scelta volontaria, secondo gli investigatori. La vicenda ha portato alla luce il comportamento dell’agente e le sue responsabilità. La scena del crimine è stata ricostruita con attenzione dai rilievi.

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - L'assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino ha "coscientemente e volontariamente" diretto la sua pistola contro Abderrahim Mansouri "in assenza di qualsivoglia causa di giustificazione". E' uno dei passaggi della richiesta di fermo per il poliziotto che, detenuto a San Vittore, deve rispondere di omicidio volontario. Sul movente, su contatti e dissidi tra agente e vittima che si stanno concentrando le indagini del pm di Milano Giovanni Tarzia, sull'ipotesi che il 28enne fosse pronto a denunciare il poliziotto da cui - a dire della famiglia della vittima - si sentiva perseguitato si concentrano i nuovi accertamenti che dovranno verificare se esiste un sistema illecito messo in piedi dal fermato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mansouri ucciso a Rogoredo dal poliziotto Cinturrino, la frase del collega e l'ipotesi sulla messa in scenaMansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un intervento di polizia, un fatto che ha sollevato molti dubbi sulla dinamica.

Abderrahim Mansouri ucciso a Milano Rogoredo: fermato il poliziotto Carmelo CinturrinoCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Milano Rogoredo, motivo ancora da chiarire.

Cinturrino ha sparato mentre Mansouri cercava di fuggire: le accuse dei pm al poliziotto fermato per l’omicidio a RogoredoNel decreto di fermo ricostruita la dinamica di quanto avvenuto il 26 gennaio, attraverso le testimonianze dei colleghi: Sull'arma finta ci sono le tracce biologiche dell'agente ... ilfattoquotidiano.it

Milano: arrestato il poliziotto Carmelo Cinturrino accusato dell’omicidio di RogoredoMILANO – Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia del Commissariato di Mecenate a Milano, è stato arrestato perché accusato di omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. La Procura avrebbe ac ... primapress.it

Ti ricordi Carmelo Cinturrino Il poliziotto che a gennaio ha sparato in testa a un ragazzo nel boschetto di Rogoredo, a Milano. La storia era semplice: controllo antidroga, il ragazzo gli punta una pistola, lui spara per difendersi. Legittima difesa. Caso chiuso. S - facebook.com facebook

Spacciatore ucciso a Milano, il pm: «Sulla pistola solo il dna dell'agente Cinturrino» x.com