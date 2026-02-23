Milano | Lupi ' nessun scudo immunitario mele marce non infanghino Polizia'

Lupi afferma che l'opposizione attacca il decreto sicurezza con motivazioni infondate, perché le indagini della Questura e della Procura su quanto accaduto a Rogoredo mostrano chiaramente che nessuno è al di sopra della legge. La sua dichiarazione arriva dopo che i responsabili delle forze dell'ordine hanno lavorato senza sosta per chiarire i fatti, anche contro le critiche più dure. Il ministro Piantedosi ribadisce che non ci sono immunità per nessuno.

