Milano | Lupi ' nessun scudo immunitario mele marce non infanghino Polizia'

Lupi afferma che l'opposizione attacca il decreto sicurezza con motivazioni infondate, perché le indagini della Questura e della Procura su quanto accaduto a Rogoredo mostrano chiaramente che nessuno è al di sopra della legge. La sua dichiarazione arriva dopo che i responsabili delle forze dell'ordine hanno lavorato senza sosta per chiarire i fatti, anche contro le critiche più dure. Il ministro Piantedosi ribadisce che non ci sono immunità per nessuno.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - “Gli attacchi al decreto sicurezza da parte dell'opposizione sono pretestuosi e strumentali, perché proprio il lavoro svolto dalla Questura e dalla Procura, che senza fare sconti a nessuno stanno facendo chiarezza su quanto accaduto a Rogoredo, dimostra, come ha detto il ministro Piantedosi, che non ci sono 'scudi immunitari' per nessuno. Anzi, se a commettere un crimine è una persona che indossa la divisa va condannata e punita severamente. Non saranno certo poche mele marce a infangare la Polizia e le nostre Forze dell'Ordine, cui va il nostro apprezzamento e la nostra stima per l'eccellente lavoro che ogni giorno svolgono al servizio dei cittadini”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

