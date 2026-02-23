Milano la metropolitana M1 arriva a Baggio | tre nuove fermate

Milano ha ampliato la rete metropolitana con l’apertura di tre nuove fermate a Baggio, dopo aver avviato i lavori di prolungamento della linea M1. La causa è il bisogno di collegare meglio i quartieri periferici e ridurre il traffico stradale. Durante i lavori, sono stati rimessi a nuovo anche gli spazi sopraelevati, pronti a essere restituiti ai cittadini. La novità interessa numerosi pendolari e residenti della zona.

Al via i lavori per la costruzione del prolungamento della Rossa verso Baggio. Il progetto prevede anche la riqualificazione delle aree superficiali che verranno 'restituite' alla cittadinanza. Iniziano mercoledì i lavori per la costruzione del prolungamento della Rossa verso Baggio. Il progetto prevede anche la riqualificazione delle aree superficiali che verranno 'restituite' alla cittadin ... Milano, un nuovo tratto, lungo 3,3 chilometri e completamente interrato. Per i passeggeri un notevole risparmio di tempo e di traffico, ma ci saranno anche vantaggi ambientali