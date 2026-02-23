Milano in sostegno all' Ucraina | l' idea di un consiglio straordinario a Kyiv Facciata di Palazzo Marino illuminata

Daniele Nahum, consigliere di Azione, ha proposto di tenere un consiglio comunale straordinario a Kyiv per mostrare solidarietà all’Ucraina, in seguito alla richiesta di molti cittadini. Durante la seduta di lunedì 23 febbraio, il consigliere ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami e di dimostrare sostegno concreto al popolo ucraino. La proposta ha suscitato interesse tra i presenti, che hanno discusso delle possibili modalità di realizzazione. La proposta resta aperta a ulteriori sviluppi.

La proposta di Nahum: fare una seduta straordinaria a Kyiv. Osculati: "Milano non è neutrale di fronte all'aggressione a uno Stato sovrano" Una seduta del consiglio comunale di Milano a Kyiv in solidarietà col popolo ucraino. Lo ha proposto Daniele Nahum, consigliere di Azione a Palazzo Marino, durante la seduta di lunedì 23 febbraio, in cui sono stati fatti numerosi richiami al quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina su larga scala, che cade il 24 febbraio. Domenica 22, invece, centinaia di persone avevano partecipato alla manifestazione organizzata dall'associazione UaMi, alla quale tra gli altri erano intervenuti l'eurodeputato Pierfrancesco Maran e il leader di Eumans Marco Cappato.