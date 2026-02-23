Milano | Fratoianni ' con scudo penale sarebbe emersa verità su Rogoredo?'

Fratoianni attribuisce alla Procura e alla Questura di Milano il merito di aver chiarito cosa è successo a Rogoredo. La sua affermazione deriva dall’indagine che ha portato alla scoperta di dettagli importanti sull’accaduto. Secondo lui, un eventuale scudo penale avrebbe potuto facilitare la rivelazione della verità. La questione rimane aperta e suscita discussioni sulla trasparenza delle indagini.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Credo che dobbiamo essere grati alla Procura e alla Questura di Milano che hanno fatto luce su quello che è accaduto a Rogoredo. Un comportamento ben diverso dall'atteggiamento e dalle parole di chi come Salvini, Meloni e altri esponenti della destra immediatamente avevano già emesso una sentenza di assoluzione e di impunità e lo avevano fatto ancora una volta con un fine strumentale: quello di prendere qualche voto in più per il referendum ed attaccare la magistratura. Invece dovrebbe essere la ricerca della verità l'unica cosa che conta e che andrebbe sempre difesa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

