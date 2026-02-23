Milano | Fratoianni ' con scudo penale sarebbe emersa verità su Rogoredo?'

Fratoianni attribuisce alla Procura e alla Questura di Milano il merito di aver chiarito cosa è successo a Rogoredo. La sua affermazione deriva dall’indagine che ha portato alla scoperta di dettagli importanti sull’accaduto. Secondo lui, un eventuale scudo penale avrebbe potuto facilitare la rivelazione della verità. La questione rimane aperta e suscita discussioni sulla trasparenza delle indagini.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Credo che dobbiamo essere grati alla Procura e alla Questura di Milano che hanno fatto luce su quello che è accaduto a Rogoredo. Un comportamento ben diverso dall'atteggiamento e dalle parole di chi come Salvini, Meloni e altri esponenti della destra immediatamente avevano già emesso una sentenza di assoluzione e di impunità e lo avevano fatto ancora una volta con un fine strumentale: quello di prendere qualche voto in più per il referendum ed attaccare la magistratura. Invece dovrebbe essere la ricerca della verità l'unica cosa che conta e che andrebbe sempre difesa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Rogoredo, Salvini: "Con scudo penale nessuna iscrizione automatica degli agenti"Salvini spiega che lo scudo penale proposto dalla Lega evita che gli agenti vengano iscritti automaticamente nel registro degli indagati.

Rogoredo e le nuove verità sul pusher ucciso dal poliziotto: Salvini aveva definito “eccessiva” l’inchiesta e la destra aveva accelerato sullo scudo penaleUn uomo ucciso a Rogoredo e l’indagine aperta sul poliziotto che ha sparato sono al centro di un dibattito acceso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Il leader di Avs denuncia le lettere minatorie contro lui, Fratoianni e le loro famiglie e lancia un appello ai giovani alla non violenza - facebook.com facebook