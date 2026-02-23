milano cortina un credito di fronte al mondo

Milano-Cortina ha attirato l’attenzione internazionale grazie alle Olimpiadi invernali, causate dall’impegno delle autorità italiane nel mettere in sicurezza le strutture. La cerimonia di apertura ha celebrato il talento nazionale, mentre le competizioni hanno visto atleti di tutto il mondo sfidarsi nelle nuove piste. Numeri record di spettatori hanno accompagnato ogni evento, portando entusiasmo tra il pubblico presente. La conclusione di questa grande manifestazione lascia spazio a molte riflessioni.

Si sono aperti con una celebrazione del genio italiano, si chiudono con un trionfo sportivo e organizzativo. I Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina hanno ricordato a noi tutti di cosa siamo capaci quando siamo concentrati sul risultato. Non dovevamo semplicemente organizzare bene i Giochi, dovevamo lasciare al mondo un’emozione, la voglia di scoprire l’Italia. Ci siamo riusciti, perché non ci siamo fatti distrarre dal partito dei peggioristi, dai tentativi di sabotare la manifestazione, con la rissa politica, con la provocazione anti-italiana, soprattutto con l’idiozia. Sì, ci hanno provato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano Cortina, Mattarella: "Sport manda al mondo messaggio pace e serenità"Questa mattina il presidente Mattarella ha parlato agli atleti prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Milano-Cortina: Balboni, 'disordini estrema sinistra, fronte contro pericolo eversivo'Questa mattina a Roma, la polizia ha trovato una bomba rudimentale vicino a uno scambio sulla linea Bologna-Padova.

