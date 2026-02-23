Milano Cortina il pagellone | Brignone 10 oltre l' impossibile Vinatzer 4 il perdente ora non molli

Il punteggio di Brignone di 10 deriva dalle sue prestazioni eccezionali alle Olimpiadi di Milano Cortina, dove ha superato ogni aspettativa. Vinatzer ha invece ottenuto un voto di 4, segnalando difficoltà nel mantenere la costanza tra le discipline di sci alpino. La gara ha portato alla luce anche le imprese di Klaebo, le risposte di Eileen Gu e le reazioni dei protagonisti. La competizione continua a sorprendere gli appassionati di sport.

La regina dei Giochi, senza se e senza ma. A dieci mesi dal drammatico infortunio che, a 35 anni, avrebbe chiuso la carriera di chiunque, Federica Brignone ha raccolto la sfida impossibile: recuperare a tempo di record per essere al via dell’Olimpiade di casa. Non paga di esservi riuscita, è andata ben oltre, arrivando tra lo stupore generale laddove nessuna sciatrice azzurra era mai arrivata: oro in superG, davanti al presidente Mattarella, e poi in gigante, con tanto di inchino delle rivali a suggellare la sua incredibile impresa. Il fenomeno del pattinaggio di figura era una delle stelle annunciate, ma Ilia Malinin, lo statunitense imbattuto dal 2023, ha sbagliato sul più bello, finendo addirittura ottavo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: Brignone in testa, Goggia terza, ora il biathlonIl liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si apre con Federica Brignone che guida la classifica, dopo aver conquistato una vittoria importante nello slalom speciale.

