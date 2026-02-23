Milano-Cortina 2026 | si chiudono i Giochi Olimpici Invernali

Milano-Cortina 2026 si chiudono perché gli atleti hanno gareggiato con impegno e determinazione. La presenza delle forze dell’ordine è stata fondamentale per garantire la sicurezza durante le competizioni. Centinaia di volontari hanno assistito gli spettatori e gestito gli eventi nelle diverse località. Il successo delle operazioni di logistica e sorveglianza ha permesso di concludere i giochi senza incidenti. Ora si attendono i bilanci ufficiali e le prossime tappe di sviluppo.