Milano Cortina 2026 gli Azzurri del Lazio sul podio | è primato storico

Quattro atleti provenienti dalla regione Lazio hanno conquistato un risultato storico ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie a percorsi diversi e impegno costante. La loro vittoria deriva da anni di allenamenti e sacrifici, nonostante l’assenza di montagne e tradizioni glaciali nella zona. La loro presenza sul podio dimostra come anche territori meno noti possano emergere in ambiti sportivi di alto livello. La scena si chiude con il loro nome che entra nella storia olimpica.

Roma, 23 febbraio 2026 – Quattro atleti nati tra Roma e provincia, quattro percorsi diversi, un'unica firma ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 che si sono conclusi ieri: quella di una regione che, pur senza montagne iconiche e tradizione glaciale, ha saputo prendersi la scena. A guidare il gruppo è stata una monumentale Francesca Lollobrigida. L'atleta di Frascati ha dominato il pattinaggio di velocità con una doppietta che pesa tantissimo: oro nei 3000 metri con tanto di record olimpico e oro nei 5000. Due gare gestite con autorità, esperienza e una condizione atletica semplicemente superiore.