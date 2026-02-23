Milano Cortina 2026 cerimonia di chiusura all’Arena di Verona | omaggio all’Italia e alla storia olimpica

La decisione di chiudere le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 a Verona deriva dalla volontà di celebrare la storia olimpica italiana. La cerimonia di oggi all’Arena di Verona si concentra su uno spettacolo di luci e musica, coinvolgendo migliaia di spettatori. La manifestazione rende omaggio alle imprese degli atleti e all’eredità delle Olimpiadi, rafforzando il legame tra il pubblico e l’evento. Ora si attende il momento di salutarli ufficialmente.

Verona – Con la cerimonia di chiusura a Verona di oggi, domenica 22 febbraio, cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per l’Italia, un’edizione da record oltre le più rosee aspettative tra sorprese e conferme. Due settimane di gare, emozioni, trionfi e sconfitte. Passaggio di bandiera olimpica europea alla Francia, che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici Invernali nel 2030 nelle Alpi francesi. Il presidente del Cio Kirsty Coventry ha ringraziato Milano Cortina: “Grazie Italia per questi Giochi. Le arene erano piene, le sedie rumorose, l’atmosfera elettrica. Avete celebrato i vostri campioni e avete tifato per atleti di ogni nazione, dimostrando che passione e rispetto possono convivere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Milano-Cortina, Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura all’Arena di VeronaAchille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, dopo aver ricevuto l'invito dagli organizzatori.

Milano Cortina 2026, la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona – DIRETTALa cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si svolge domenica 22 febbraio alle 20:30 nell’Arena di Verona.

Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica

Cerimonia di chiusura, cala il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Malagò: Ben fatto Italia, sei una squadra vincenteSi sono chiusi stasera i Giochi invernali record per l’Italia: 30 medaglie. Un successo assicurato da un’organizzazione impeccabile riconosciuta anche dal Cio e dalle altre Nazioni partecipanti. La pr ... ilrestodelcarlino.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, cerimonia di chiusura e bracieri spenti: Grandissima ItaliaDue settimane di emozioni e record per l’Italia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: festa all’Arena di Verona, passaggio di consegne alle Alpi francesi per il 2030. notizie.it

Con #MilanoCortina "abbiamo sposato al talento la concretezza, incassando un credito di fronte al mondo per il domani, possiamo provare a spenderlo per sognare ancora". Magari le Olimpiadi estive del 2040 - facebook.com facebook

Tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina x.com