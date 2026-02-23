Milan tegola Loftus-Cheek | operazione alla mascella e stop di due mesi

Ruben Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento alla mascella dopo un infortunio durante l’allenamento, che lo terrà fuori dal campo per almeno due mesi. La lesione ha costretto il centrocampista del Milan a una pausa forzata, compromettendo le scelte di Pioli nelle prossime partite. La squadra dovrà affrontare le sfide senza il suo contributo principale a centrocampo, mentre si cerca una soluzione rapida.

Ruben Loftus-Cheek finisce sotto i ferri e saluta il campo per almeno due mesi: il Milan perde una pedina fondamentale del centrocampo in vista della volata finale della stagione. Il calciatore inglese è stato vittima di un violento trauma facciale che ha causato la frattura del processo alveolare della mascella, rendendo necessario un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione di riduzione e stabilizzazione, eseguita presso l’ASST Santi Paolo e Carlo dal dott. Luca Autelitano, è perfettamente riuscita e l’atleta è già stato dimesso dalla clinica specializzata. I tempi di recupero stimati dallo staff medico rossonero si aggirano intorno alle otto settimane, un’eternità per una squadra impegnata nella rincorsa all’ Inter e ai vertici della classifica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtraLoftus Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico ai denti e alla mascella dopo uno scontro violento in campo.

Infortunio Loftus-Cheek, rischio stagione finita: tegola MilanRuben Loftus-Cheek si è infortunato durante la partita contro il Parma, causando preoccupazione tra i tifosi del Milan.

DRAMMA LOFTUS-CHEEK: DENTI ROTTI E OPERAZIONE RIMANDATA, STOP DI MESI PER IL MILAN

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Milan, tegola Loftus-Cheek: starà fuori diversi mesi! Le ultime; Milan, che tegola per Allegri: Loftus-Cheek si opera! Salterà il Napoli – Sky; Milan-Parma, Loftus-Cheek esce in barella per infortunio dopo appena 8', al suo posto Jashari; Tegola Loftus: frattura dell’osso alveolare, si opera! Vice Allegri: Anche Gabbia si è fatto male.

Infortunio Loftus-Cheek, rischio stagione finita: tegola MilanCi sono stati attimi di grande paura in casa Milan per l’infortunio occorso a Ruben Loftus-Cheek con il centrocampista inglese che è uscito in barella durante Milan-Parma ed è stato operato nella gior ... calciomercato.it

Come sta Loftus-Cheek dopo il terribile scontro in Milan-Parma: denti rotti, frattura dell'osso e una cannuccia per alimentarsiStagione compromessa per il centrocampista inglese, che sarà sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Il - #Milan, duro infortunio per Loftus Cheek: intervento necessario e lungo stop #SerieA Link articolo https://short-url.org/1kkIY - facebook.com facebook

Quello su Loftus-Cheek è più rigore che no: la moviola x.com