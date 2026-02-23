Milan sospiro di sollievo Gabbia | gli esami escludono lesioni

Matteo Gabbia si è sottoposto a controlli medici dopo un infortunio durante l’allenamento e gli esami hanno escluso danni muscolari o ossei. La notizia riduce le preoccupazioni in casa Milan, che temeva una lunga assenza del difensore. Il giocatore continuerà a monitorare la sua condizione nelle prossime settimane, senza rischiare complicazioni più serie. La squadra aspetta aggiornamenti sulla sua ripresa.

Il Milan tira un sospiro di sollievo per Matteo Gabbia: gli esami strumentali hanno scongiurato l’ipotesi di un lungo stop per il centrale rossonero. Il difensore, fermatosi bruscamente durante il warm-up della sfida di ieri contro il Parma a San Siro, si è sottoposto nella mattinata odierna a una risonanza magnetica presso le strutture mediche del club. Il verdetto ufficiale della società esclude lesioni muscolo-tendinee, derubricando il problema a un semplice risentimento ai flessori della coscia destra. Il forfait last-minute contro i ducali aveva fatto scattare l’allarme rosso a Milanello, soprattutto in considerazione dell’attuale emergenza difensiva e del recente infortunio shock di Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Milanzone.it

