Milan shock Loftus-Cheek | operazione d’urgenza e due mesi di stop

Ruben Loftus-Cheek si è infortunato durante una sessione di allenamento, a causa di una caduta accidentale che ha causato una frattura al volto. L’inglese è stato subito portato in ospedale, dove si è deciso di intervenire chirurgicamente per ridurre i danni. L’intervento è durato diverse ore e il centrocampista dovrà osservare un stop di circa due mesi. La squadra si prepara a gestire questa assenza nel corso della stagione.

Il Milan perde Ruben Loftus-Cheek per il cuore della stagione: il centrocampista inglese è finito sotto i ferri a causa di una frattura del processo alveolare della mascella. L’infortunio, classificato come un importante trauma facciale, ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza presso l’ASST Santi Paolo e Carlo, eseguito dal dott. Luca Autelitano. Sebbene l’operazione di riduzione e stabilizzazione sia perfettamente riuscita e il giocatore sia già stato dimesso, il verdetto clinico è pesantissimo: lo stop stimato è di circa otto settimane. La defezione forzata del numero 8 apre una voragine nella mediana rossonera, proprio mentre la rincorsa all’ Inter capolista entra nel vivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Milan, tegola Loftus-Cheek: operazione alla mascella e stop di due mesi

Loftus-Cheek: foto impressionanti, ma operazione ai denti riuscita. Tornerà in campo tra due mesi

