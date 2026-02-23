Milan | retroscena di mercato

La sconfitta del Milan contro il Parma, arrivata a causa di un goal nel secondo tempo, ha provocato ripercussioni sulla squadra. Oltre alla perdita di punti in campionato, l’infortunio di Loftus-Cheek ha complicato le scelte di Pioli, mentre le decisioni arbitrali hanno acceso discussioni tra i tifosi. La squadra ora cerca di reagire per mantenere la posizione in classifica e risolvere le difficoltà interne. La prossima partita si avvicina e il Milan si prepara a cambiare passo.

La sconfitta contro il Parma (0-1) ha lasciato strascichi pesanti al Milan, non solo per la classifica (ora a -8 dall'Inter dopo il ko che ha interrotto una striscia positiva), ma anche per l'infortunio di Loftus-Cheek e le tensioni arbitrali. In questo clima teso, emerge un'indiscrezione di mercato che scuote l'ambiente rossonero: la Juventus avrebbe contattato Mike Maignan proponendogli uno stipendio importante, con un clamoroso retroscena legato all'ultimo mercato invernale Secondo quanto filtrato da ambienti vicini al giocatore e riportato da fonti attendibili, i bianconeri – alla ricerca di un portiere di livello per il post-Szczesny e con Perin in scadenza – hanno sondato il terreno per Maignan già a gennaio 2026.