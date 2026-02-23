Milan | quarta maglia omaggio alla street culture

L’AC Milan ha presentato la nuova quarta maglia durante la partita contro il Parma, conclusa con una sconfitta per i rossoneri. La causa è la collaborazione tra Slam Jam e Puma, che ha portato a un design ispirato alla street culture. Il reveal ha catturato l’attenzione dei 73.000 tifosi di San Siro, sorpresi dall’inedita scelta stilistica. La maglia sarà indossata nelle prossime partite di campionato.

Nel match casalingo contro il Parma (finito 0-1), l’AC Milan ha sorpreso i 73.000 spettatori di San Siro con un reveal inaspettato: l’esordio sul campo della nuova quarta maglia per la stagione 202526, realizzata in collaborazione con Slam Jam e Puma. Invece della classica presentazione con shooting o video teaser, i rossoneri sono usciti dal tunnel indossando il nuovo kit, creando un momento di grande impatto visivo e mediatico La quarta maglia, prodotta da Puma (sponsor tecnico ufficiale), è disponibile in due varianti colore: bianca e rossa, entrambe con finiture lucide e metalliche che evocano l’estetica del calcio di fine anni ’90 e primi 2000. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Il Milan svela la quarta maglia, tributo alla cultura street: azienda partner, colori, prezzo

Il Milan presenta la quarta maglia. Anzi, due

Milan in campo con la quarta maglia contro il Parma: quanto costa e dove acquistarla

Il Milan svela la quarta maglia, tributo alla cultura street: azienda partner, colori, prezzo

