Milan-Parma | Strefezza e Pellegrino per spezzare l’imbattibilità

Strefezza e Pellegrino cercano di spezzare l’imbattibilità del Milan nel match di domenica 22 febbraio 2026 alle 17:00 a San Siro. La presenza dei due giocatori del Parma punta a creare problemi alla difesa rossonera, che finora ha mantenuto il record di partite senza sconfitte. I calciatori del Parma si preparano a mettere in campo tutta la loro determinazione, sperando di sorprendere i padroni di casa. La partita si annuncia intensa e ricca di emozioni.

Milan-Parma: Strefezza e Pellegrino per sfidare l’imbattibilità rossonera Domenica 22 febbraio 2026, alle 17:00, il Milan ospita il Parma a San Siro in una partita che promette di essere un banco di prova per entrambe le squadre. Il Parma, reduce dalla vittoria contro il Verona, cerca di continuare la sua scalata verso la salvezza, mentre il Milan arriva da 24 risultati utili consecutivi, mantenendo l’imbattibilità dal 23 agosto scorso. La sfida si gioca con condizioni meteo favorevoli: cielo poco nuvoloso, temperatura di 14 gradi e una probabilità di pioggia vicina allo zero. Le scelte tecniche che potrebbero cambiare il volto della partita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milan-Parma LE ULTIME | Strefezza con Pellegrino, sorpresa OrdonezStrefezza e Pellegrino scendono in campo per il Milan, mentre Ordonez sorprende con una convocazione inaspettata.

Parma-Verona LE ULTIME | Strefezza e Pellegrino, Cuesta ci pensaIl Verona affronta il Parma oggi alle 15 al Tardini, perché vuole conquistare i tre punti e uscire dalla zona pericolo in classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Verso Milan-Parma: rientra Troilo in difesa, Strefezza e Pellegrino in avanti; Milan-Parma, le formazioni ufficiali: Allegri con Pulisic e Leao, Cuesta conferma Strefezza; Formazioni ufficiali Milan-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Pavlovic, Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Strefezza e Pellegrino; Serie A, 26ª giornata: le formazioni ufficiali di Milan-Parma.

Milan-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Milan-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Milan-Parma 0-1, le pagelle: Troilo mangia Bartesaghi, altra incertezza decisiva di MaignanMilan-Parma finisce 0-1, la partita domenicale delle ore 18 della 26^ giornata di Serie A viene decisa dal gol di Troilo nel finale. LE PAGELLE DEL MILAN. tuttomercatoweb.com

MP Var Room – Milan-Parma, gli episodi arbitrali visti dal regolamento x.com

Loftus-Cheek fuori subito in Milan-Parma È terminato 0-0 il primo tempo a San Siro. Attimo di paura però per il centrocampista inglese: all’undicesima presenza da titolare in campionato, è crollato a terra stordito dopo uno scontro volante con il portiere del - facebook.com facebook