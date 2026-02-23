Milan-Parma Sorrentino | Troilo commette fallo salta con le mani sulla schiena di Bartesaghi

Stefano Sorrentino segnala che Troilo ha commesso un fallo durante Milan-Parma, toccando con le mani la schiena di Bartesaghi. L’ex portiere di Serie A osserva che l’azione ha influenzato il risultato della partita, che si è conclusa con la vittoria del Parma. Nell’episodio, Troilo si è lanciato con le mani sulla schiena del suo avversario, creando confusione in campo. La decisione dell’arbitro ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori.

Milan-Parma è stata fortemente influenzata da una scelta arbitrale nel finale di partita. È l'80' minuto quando il direttore di gara annulla un gol di testa dei gialloblu per un blocco di Valenti su Maignan. Il Var richiama Piccinini, facendogli notare che il centrale del Parma si disinteressa del pallone. Tuttavia, Troilo, commette un fallo evidente su Bartesaghi: per colpire il pallone salta con le mani sulla schiena del numero 33 rossonero. Né l'arbitro, né il Var vedono l'infrazione e la rete viene convalidata. Nel post partita di 'Rai 1', l'ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino, ha commentato l'episodio che ha deciso Milan-Parma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma, Adani non ha dubbi: “Troilo commette fallo su Bartesaghi. È morto anche il Var”Durante il match tra Milan e Parma, l’arbitro ha assegnato un rigore che ha scatenato discussioni, poiché molti ritengono che Troilo abbia commesso fallo su Bartesaghi.

Milan-Parma 0-1 (90?): Troilo segna (con fallo su Maignan). Sconfitta pesanteTroilo ha segnato il gol decisivo al 90° minuto, provocando la sconfitta del Milan in un match deciso da un fallo su Maignan.

