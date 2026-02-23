Milan-Parma le pagelle | flop Estupinan male anche un insospettabile Tra i migliori c’è …

Il Milan ha subito una sconfitta contro il Parma, causata da una prestazione deludente della squadra. Estupinan è stato giudicato il peggiore in campo, commettendo errori che hanno favorito gli avversari. Anche un giocatore solitamente affidabile ha mostrato difficoltà, compromettendo la manovra offensiva. Tra i pochi a salvarsi c’è chi ha mostrato impegno e determinazione, nonostante la sconfitta. La partita si è conclusa con un risultato che lascia molte domande.

Le pagelle di Milan-Parma 0-1, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Non è chiamato a interventi speciali. Strefezza è parabile, Valenti non lo sorprende da centrocampo. Poi però su Troilo a due passi non c'è contromossa. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Nessun problema particolare nella sua zona, ogni tanto prova ad avanzare ma senza effetto. Qualche protesta che potrebbe risparmiarsi. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Dentro per un problema di Gabbia prima del via, sono problemi contro Pellegrino: deve ricorrere al fallo e Piccinini gli risparmia il giallo.

Milan-Parma, le pagelle: Troilo top non solo per il gol, 8. Altro flop di Estupiñan: 5Troilo riceve un voto alto per il suo gol contro il Parma, rispondendo con determinazione alle critiche.

Pagelle Milan-Parma, i voti di Gazzetta: un altro flop per Estupinan. Ecco chi è il miglioreIl rendimento del Milan contro il Parma si è deteriorato a causa di alcune decisioni tattiche sbagliate e di errori individuali.

Milan-Parma 0-1, le pagelle: Troilo mangia Bartesaghi, altra incertezza decisiva di MaignanMilan-Parma finisce 0-1, la partita domenicale delle ore 18 della 26^ giornata di Serie A viene decisa dal gol di Troilo nel finale. LE PAGELLE DEL MILAN. tuttomercatoweb.com

Milan-Parma 0-1, voti e pagelle: fioccano le insufficienze. Si salvano in pochiMilan-Parma 0-1, fine dei giochi. I rossoneri perdono in casa per la seconda volta in campionato, dicono addio alle residue speranze scudetto e falliscono il colpo del ko per la zona Champions League. milannews.it

