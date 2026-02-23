Milan-Parma guardate il labiale di Troilo | un' accusa clamorosa

Una frase pronunciata da Troilo durante il match tra Milan e Parma ha scatenato accuse tra i tifosi rossoneri. La critica si concentra su un presunto gesto di sfida ripreso dalle telecamere, che ha alimentato polemiche immediati tra gli appassionati. La sfida si è conclusa con una sconfitta che ha fatto infuriare i supporter del Milan, ancora scossi dalla lunga serie di risultati positivi interrotta. La vicenda resta al centro delle discussioni tra i tifosi.

Rabbia e amara ironia: i tifosi del Milan hanno preso malissimo la sconfitta interna contro il Parma, arrivata dopo 25 risultati utili consecutivi. Non tanto per il treno-scudetti ormai andato, con l' Inter sempre più prima e in fuga, a +10 sui rossoneri. Quanto per la sensazione di essere stati presi di mira dal sistema-arbitri. In settimana, dopo le polemiche furibonde per Milan-Como, i dirigenti di Casa Milan hanno inviato una lettera formale di protesta all' Aia. "Non è servita granché", si lamentano ora su X i sostenitori del Diavolo, riferendosi a due episodi assai contestati contro i gialloblu emiliani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dalla "fatal Parma” al "cavallo di Troilo": le reazioni social a Milan-ParmaIl Milan ha perso 0-1 contro il Parma, causato da un gol di Troilo nel primo tempo.

Leao celebra su il gol di Troilo nel Milan-ParmaLeao ha festeggiato con entusiasmo il gol di Troilo durante il match tra Milan e Parma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: AC Milan-Parma, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Dove vedere Milan-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Parma, che festa a San Siro per Andrea Giovannini; Segui Milan-Parma: dove vederla, formazioni e quote.

Pagina 2 | Tifosi Milan scippati, rivolta social tra furia e ironia: Guardate il labiale di Troilo su MarottaMonta la rabbia a San Siro dopo gli episodi su Maignan, Bartesaghi e Loftus-Cheek: Cosa sta cucinando il presidente dell’Inter ... tuttosport.com

Milan-Parma 0-1, gol e highlights: Leao colpisce il palo, la decide TroiloDopo il pareggio contro il Como nel recupero, il Milan perde dopo 24 giornate, battuto 1-0 dal Parma a San Siro. Gara complicata per i rossoneri: nel riscaldamento out Gabbia, dentro De Winter. Dopo 7 ... sport.sky.it

Loftus-Cheek contro Corvi in Milan-Parma: era RIGORE o no #fblifestyle - facebook.com facebook

La moviola del CorSport su Milan-Parma: "Piccinini e il VAR su Loftus-Cheek e 0-1 è caos" x.com